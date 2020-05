“Junior Firpo la chiave per Lautaro”. Tuttosport parla del mercato dell’Inter con il terzino ex Betis che può sbloccare l’operazione per portare l’argentino al Camp Nou. In prima pagina anche il piano del Torino per Gagliardini e le parole di Lippi: “Juve-Inter, comprate italiano! Chiesa e Tonali i migliori esponenti di una generazione di veri talenti”.