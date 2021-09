Fisichella: “Vedo bene Inter e Milan a differenza della Juve. Mourinho grande segnale”

L'ex pilota di Formula Uno, grande tifoso giallorosso, dice la sua sul campionato

Intervistato nel corso di "Borderò", trasmissione in onda su Centro Suono Sport, l'ex pilota di Formula Uno e grande tifoso della Roma, Giancarlo Fisichella, ha parlato del campionato. "Sono entusiasta. Innanzitutto già l’annuncio di Mourinho è stato un grande segnale nonostante lo scetticismo iniziale di qualcuno che diceva che fosse finito, ma sta già facendo vedere il suo carisma. Sono contentissimo di alcuni acquisti come quello di Abraham, poi ci sono giocatori come Pellegrini e Zaniolo che fanno la differenza”.