Ex Fisioterapista Sneijder: “Dovevo convincerlo a non uscire. Come un bambino…”

L'ex fisioterapista dell'olandese, Andre van Alphen, a Voetbal International racconta alcuni divertenti aneddoti

Come fisioterapista, Andre van Alphen ha seguito molti grandi nomi nel corso della sua carriera. Ha lavorato per il Tottenham, ma ha anche seguito giocatori come Wesley Sneijder , Frenkie de Jong e Burak Yilmaz. Sull'ex centrocampista nerazzurro, van Alphen ha raccontato alcuni simpatici aneddoti: "Wesley è un ragazzo molto leale e ha sempre continuato a ricorrere a me quando ha avuto problemi", ha detto il fisioterapista a Voetbal International.

"La sua voglia di mettersi in forma era così incredibile. Quando a volte lavoravo con lui in altri periodi, a volte dovevo convincerlo a non uscire a cena la sera, per esempio. Poi a volte era come un bambino e continuava a prenotare di nascosto un ristorante. O all'improvviso gli amici si presentavano alla porta e lui si comportava come se non avesse idea da dove venissero così all'improvviso".