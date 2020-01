Intervenuto in conferenza stampa nel giorno della presentazione come nuovo difensore del Flamengo, Gustavo Henrique ha parlato così del futuro di Gabigol, giocatore che il club brasiliano sta acquistando definitivamente dall’Inter: “Gabigol mi ha detto che potevo venire ad occhi chiusi. Ci ho già parlato, dicendogli che deve rimanere qui per vincere titoli. Deve restare. Farò il tifo per questo. Ognuno fa il meglio per la carriera e spero che lui rimanga”.