Florenzi, il Psg riflette: il pressing dell’Inter può accelerare le trattative dei francesi

Il club francese ragiona sul futuro del laterale italiano e l'interesse dell'Inter può sbloccare la trattativa

Tra gli obiettivi dell'Inter per la prossima stagione c'è anche Alessandro Florenzi, di proprietà della Roma ma in prestito per questa stagione al Psg. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport sarebbero già partite le prime telefonante per regalare a Conte il duttile esterno .

Il Psg aveva espresso la volontà di prolungare il prestito con la Roma, ma a questa intenzione non sono seguiti i fatti. "È comunque chiaro che le qualità di Florenzi, considerato giocatore maturo e completo, non vengono messe in discussione. Pochettino ne ha confermato subito lo status da titolare, con la benedizione del d.s. Leonardo che lo apprezza da tempi non sospetti. Il Psg però sembra più propenso a guadagnare tempo, valutando eventuali alternative, anche interne. Contro il Bayern Monaco, non sono passate inosservate le prestazioni del 22enne Dagba. In assenza dell’italiano, frenato dal Covid, il francese formato in casa ha scavalcato pure Kehrer, tenendo poi testa al ritorno a Coman. Il pressing dell’Inter comunque potrebbe spingere il Psg ad accelerare la riflessione, se non altro per non ritrovarsi all’ultimo con il solito problema del corridoio destro scoperto", si legge su Gazzetta.it.