Floro Flores: “Scudetto? Tutto può succedere. L’assenza di Lukaku ha pesato tanto per l’Inter”

Intervistato da TMW, Floro Flores, ex attaccante tra le altre del Napoli, ha parlato così della lotta al vertice in Serie A:

Quanto ha pesato per l'Inter l'infortunio di Lukaku?

"Sicuramente tanto, ma l'Inter ha grandi sostituti come Dzeko. Il Napoli non sta lì per demerito dell'Inter".