“Il Napoli deve temere solo se stesso in questo momento, non certo il Sassuolo. Il Napoli può vincere anche contro Juve e Inter se fa il Napoli, ma in questo momento deve avere paura anche di giocare contro l’ultima in classifica”.

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, l’attaccante della Casertana Antonio Floro Flores ha parlato così del rendimento del Napoli.