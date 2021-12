Focolari: Calhanoglu giocatore incredibile. Roma-Inter? Nerazzurri favoriti”

Il giornalista parla della gara dell'Olimpico

Intervenuto sulle frequenze di RadioRadio Mattino 104.5, Furio Focolari ha parlato della gara tra Roma-Inter in programma domani all'Olimpico. Questo il pensiero del giornalista: "L’Inter ora si misura con il Real non con la Roma. Alla Roma in questa partita mancano pedine fondamentali. Inzaghi non è nuovo a periodi lunghi senza sconfitte, lo ha fatto con la Lazio e ora ha una squadra più forte. Il Calhanoglu che vedo ora è un giocatore incredibile. La partita vede l’Inter favorita, la Roma deve fare una grande partita e potrebbe essere in grado di farla".