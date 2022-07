Focolari: “Dybala è dell’Inter: ieri Marotta ha detto le sue bugie, lecite”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Furio Focolari, giornalista, ha parlato così del mercato della Roma: "Se un allenatore può scegliere tra Zaniolo e Berardi, sceglie Berardi. Comunque 50 milioni per Zaniolo sono un'enormità, non per il valore, ma per quello che ti può dare ora come ora. Dybala è dell'Inter e ieri Marotta ha detto le sue bugie, lecite".