Focolari: “Dzeko giocatore fantastico, non so se Abraham si dimostrerà più forte”

Le parole del giornalista: "La Roma ha preso giocatori che possono essere forti, ma non sappiamo se lo siano veramente"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Furio Focolari, giornalista, ha parlato così del mercato operato sin qui dalla Roma, con Tammy Abraham erede di Edin Dzeko: "I Friedkin si meritano i complimenti per quanto speso, ma non posso dire se è nettamente migliorata. Dzeko è un giocatore fantastico, non so se Abraham si dimostrerà più forte. Lui potrebbe essere il futuro, la recompra a 80 milioni mi fa pensare questo. La Roma ha preso giocatori che possono essere forti, ma non sappiamo se lo siano veramente".