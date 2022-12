Focolari: “Mourinho-Portogallo? Mi sembra da scherzi a parte pensare che…”

Le parole del giornalista: "Secondo me Mourinho non è adatto ad allenare una Nazionale, è un allenatore da club, grande motivatore"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Furio Focolari, giornalista, ha parlato così della possibilità che Jose Mourinho diventi il ct del Portogallo: "Che la Roma possa concedere una deroga a Mourinho pagato 7,5 milioni netti per andare a fare un'altra cosa mi sembra da scherzi a parte. Secondo me Mourinho non è adatto ad allenare una Nazionale, è un allenatore da club, grande motivatore ma non è il massimo dal punto di vista del gioco".