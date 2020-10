Fognini: “Inter testa di serie? No, c’è ancora la Juve. Ma la rosa è di livello pazzesco”

Fabio Fognini è in isolamento dopo essere risultato positivo al covid19. In collegamento su Skysport24, il noto tennista ha parlato anche di calcio:

-Sei ancora tifoso di calcio e dell’Inter?

Menomale che in camera ho Skysport. Sto studiando per prendere il patentino da allenatore visto che sto guardando le partite. Ho visto l’Inter ieri, ho visto la Lazio, Atalanta-Sampdoria, le sto vedendo un po’ tutte, ho visto il derby.

-Che impressione ti ha fatto l’Inter: testa di serie numero uno per lo scudetto?

No. Secondo me, no. C’è da essere sinceri. La Juve è ancora la Juve. L’Inter penso abbia fatto grandissimi acquisti con una rosa di un livello di pazzesco, ma in questo periodo – è brutto dirlo – sembra tutto falsato. Mancano giocatori, bisogna abituarsi a questa nuova realtà. È surreale, come anche nel tennis, mi sembra tutto molto surreale, un altro sport.

(Fonte: SS24)