Inter, Fonseca ancora in gol con l’Imolese: decisivo nel 2-1 sulla Fermana

L'attaccante classe 2001 di proprietà nerazzurra è andato nuovamente in rete con la maglia della formazione emiliana

Prosegue il periodo positivo di Matias Fonseca: l'attaccante classe 2001 di proprietà dell'Inter è andato ancora una volta in gol con l'Imolese, risultando decisivo nel successo per 2-1 contro la Fermana. Per il prodotto del settore giovanile si tratta della seconda rete nelle ultime tre gare di campionato.