Sky: “Tottenham, salta l’arrivo di Fonseca: Gattuso ora primo obiettivo”

Importanti novità che riguardano le panchine del Tottenham e della Fiorentina dopo l'addio di Rino Gattuso.

Queste le novità riportate sulle due panchine da Di Marzio: "Il mercato delle panchine non finisce mai di stupire. Fonseca non andrà al Tottenham, per motivi fiscali non si riesce a completare l'operazione. Il Tottenham va su Rino Gattuso che ha interrotto il rapporto con la Fiorentina, Rino se accetterà può diventare il nuovo allenatore del Tottenham. E non so se Fonseca può tornare d'attualità per la Fiorentina, non andando al Tottenham potrebbe tornare in ballo per la panchina viola. Era fatta, ma è saltata per motivi fiscali. Era arrivato in Italia per il decreto crescita e per questo aveva bisogno di 2 anni completi, non 2 stagioni sportive. Avrebbe perso oltre 2 milioni, ha deciso di lasciar perdere e Paratici ha avviato i contatti con Gattuso", le parole di Di Marzio.