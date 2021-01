Roma, Fonseca: “Con l’Inter abbiamo finito in crescendo. I ragazzi hanno capito: lavoriamo per…”

L’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, è tornato sulla sfida contro l’Inter, terminata 2-2, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del derby contro la Lazio: “Nella gara contro l’Inter abbiamo finito in crescendo, penso che a volte incida di più l’aspetto psicologico. Stiamo lavorando per essere sempre più continui, abbiamo analizzato la partita di domenica e credo che i ragazzi abbiano capito cosa serve per avere sempre la stessa intensità in campo”.

(Fonte: TMW)