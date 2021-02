Fonseca: “Ha vinto la squadra che ha fatto gol. Abbiamo sbagliato le ultime scelte”

Dopo la sconfitta con la Juve, il tecnico della Roma Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky Sport della prestazione dei giallorossi:

“Abbiamo fatto bene quasi tutta la partita, ma abbiamo affrontato la Juve. Loro hanno difeso bene, ha vinto la partita la squadra che ha fatto gol. Abbiamo avuto più tiri, più corner e più possesso palla. Abbiamo avuto il coraggio di venire qui e fare il nostro gioco. Dzeko? Tutti hanno giocato bene. Non siamo pronti per giocare con due punte. Errore sul secondo gol? Ronaldo per questo è il migliore del mondo. Non posso dire che abbiamo sbagliato. Juve bassa perché non le abbiamo permesso di essere alta. La nostra prima fase di possesso non ha permesso alla Juve di pressare. Borja ha giocato molto bene e ha lavorato tanto per la squadra. Siamo arrivati tante volte vicino all’area e abbiamo sbagliato le ultime decisioni. Tante occasioni per essere concreti, ma abbiamo sbagliato. Non c’è la vittoria morale, ma sono orgoglioso della squadra, dobbiamo essere fiduciosi perché abbiamo dimostrato grande carattere”.