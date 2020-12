Fonseca: “Lavoriamo per essere vicini a Inter e Juve. Fanno investimenti diversi dalle altre”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna, Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato così di cosa manchi ai giallorossi per competere contro Inter e Juventus: “Il tempo. Penso sia chiaro a tutti che Inter e Juventus fanno investimenti diversi da tutte le altre, ma noi vogliamo lavorare per essere vicini a queste due squadre. Abbiamo cambiato proprietà, la squadra è cambiata molto dal primo giorno che sono qui. Abbiamo bisogno di tempo affinché la squadra ritorni forte da competere”.