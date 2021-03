Fonseca: “Se vuoi andare in Champions, non puoi prendere gol come l’1-0”

Il tecnico della Roma ha parlato dopo la sconfitta subita oggi dai giallorossi in casa del Parma di D'Aversa

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "Se vuoi vincere, se vuoi andare in Champions, non puoi assolutamente prendere un gol come quello dell'1-0 Parma". Paulo Fonseca striglia la Roma, dopo la sconfitta al Tardini.

"A fine partita, il tecnico portoghese e' andato a centrocampo a discutere con l'arbitro, per il rigore fischiato a Ibanez su Pellè, ma ai microfoni di Dazn ha evitato polemiche sull'arbitraggio. "Zero alibi: eravamo entrati in campo bene - ha spiegato - ma non si puo' prendere un gol così, la partita si è messa in modo completamente diverso. E' stata distrazione". Fonseca ha poi aggiunto di non aver parlato con i giocatori. "Non voglio essere ingiusto con loro, prima devo rivedere la partita per un'analisi precisa. Ci sono diverse situazioni..." (ANSA).