Fonseca: “Bellissima partita oggi. Scudetto? La Roma deve solo pensare alla prossima partita”

La Roma ha battuto 3-0 l'Udinese, il tecnico dei giallorossi Fonseca ha parlato a Sky Sport della vittoria contro i friulani

"Abbiamo fatto una bellissima partita, siamo partiti molto forte. Oggi Veretout ha giocato più avanti per avere più spazio con una squadra che si chiude bene. Con la Juve non è stato un problema difensivo. Scudetto? La Roma deve pensare solo alla prossima partita, non è giusto pensare ad altro. Dzeko giocherà? È una possibilità.