Fonseca: “Non era facile, lo Shakhtar ha battuto il Real e pareggiato con l’Inter”

Al termine della gara vinta dalla Roma contro lo Shakhtar, Paulo Fonseca ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport

Al termine della gara vinta dalla Roma contro lo Shakhtar, Paulo Fonseca ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni dell'allenatore giallorosso: "Sapevamo che lo Shakhtar avrebbe giocato con la difesa alta, per poi sfruttare il contropiede. Abbiamo giocato una partita molto buona sul piano difensivo, l'abbiamo interpretata molto bene. Non è stata facile, conosco bene lo Shakhtar".

"E’ una squadra di grande valore, hanno battuto il Real e pareggiato con l’Inter. Penso che siamo stati bravi, non li abbiamo fatti uscire in contropiede ed era importante la questione della profondità perché loro difendono corti. Il gruppo sta crescendo, ci sono giocatori stanchi, ma vogliono giocare: lo spirito di squadra è quello giusto. Tutti si sacrificano e questa è una soddisfazione per l'allenatore".