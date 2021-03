Fonseca: “Roma con vocazione più europea delle altre? Coincidenza. L’Inter…”

Le parole dell'allenatore giallorosso nel corso della conferenza stampa di questo pomeriggio

La Roma è l'unica squadra italiana rimasta in lizza in competizioni europee in questa stagione. Merito di una vocazione diversa rispetto alle altre? Per Paulo Fonseca, no. L'allenatore giallorosso è stato stuzzicato proprio sul tema in conferenza stampa alla vigilia del match con il Napoli. Questa la sua risposta: "È una coincidenza. L'Inter l'anno scorso è arrivata in fondo all'Europa League".