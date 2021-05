Festa Inter, Fontana: “Probabile che eventi del genere si potessero verificare. I contagi…”

Il presidente della Regione Lombardia ha parlato dell'aggregazione dei tifosi nerazzurri che hanno festeggiato a Milano lo scudetto

Festeggiamenti e critiche. Nell'epoca del coronavirus quelli dei tifosi dell'Inter sono stati al centro delle discussioni: caroselli, sfilate in piazza, cori e aggregazioni. La polemica è stata mossa sui social e sui media. Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, è stato chiamato a rispondere su questo: «Era probabile che eventi del genere si potessero verificare. L'importante è che non si verifichino più. Bisogna chiedere alle persone il rispetto delle misure di sicurezza. Mi auguro e spero che non aumentino i contagi, ma questo lo potremo dire tra due settimane», ha sottolineato.