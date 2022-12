Fontana: “Lukaku? Ritorno merito di Marotta. Finora ha deluso un po’ ma…”

"L'Inter ha continuato un trend positivo in questo 2022. Ha vinto Coppa Italia e Supercoppa. Una squadra forte, rimasta forte che ha saputo rinunciare anche a qualche campione mantenendo una certa qualità. I nerazzurri sono entrati nella cerchia di squadre che si contendono la vittoria finale, non ci sono dubbi. Lukaku? Un grande ritorno con grande merito di Marotta, per ora ha deluso, vediamo se gli sarà servito questo periodo di stop".