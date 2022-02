Fontana sul Napoli: “Aspetto positivo dell’1-1 col Cagliari? Aver guadagnato un punto sull’Inter”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Gaetano Fontana, allenatore, ha parlato così di Napoli in ottica Scudetto

"L'aspetto positivo del pareggio contro il Cagliari? Si è guadagnato un punto sull'Inter. Il Napoli ha dimostrato chiaramente di non poter attendere gli avversari nella sua metà campo, se vuole fare del male al Barcellona deve tenere maggiormente la palla. Quando è uscito da dietro ha saputo far male. Il Barcellona ti nasconde la palla. La condizione forse è diversa, se il Napoli si vuole giocare la partita fino in fondo può farlo".