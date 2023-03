Fontana: “Sarebbe bellissima una semifinale Milan-Inter. Ritengo…”

"Tanti auguri caro Giovanni - ha affermato Fontana nel suo messaggio - sei stato un grande in tutte le attività che hai svolto nel mondo dello sport. Un grande giocatore, come non ricordare le tue sfide con Pelè...". Il governatore poi ha ancora nella memoria quando "Trapattoni vestì la maglia dell'amato Varese, squadra della mia città". "Sei stato un grande calciatore - ha aggiunto - che ha messo in campo determinazione, impegno e grinta tipici di noi lombardi. E poi anche un grande allenatore - ha concluso Fontana - ottenendo tantissime vittorie, conquistando scudetti e coppe con le squadre che hai allenato".