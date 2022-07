Fontanarosa: “Felicissimo per l’esordio, ringrazio tutti. Inzaghi mi chiedeva…”

A Sportitalia, il difensore dell’Inter Alessandro Fontanarosa ha parlato così dopo la vittoria per 4-1 contro il Lugano: “Sono felicissimo di questo esordio, chiamiamolo così. Ringrazio la società, il settore giovanile per l’opportunità, i compagni che mi aiutano in campo e fuori. Giocare con Lukaku e Lautaro? Sono emozionantissimo, ma ancora non è successo nulla, la strada è lunga. Inzaghi mi chiedeva di giocare semplice e non forzare la giocata, che l’importante è divertirsi”.