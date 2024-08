Il difensore dell'Inter passa al club emiliano in prestito, lo allenerà Viali. Il suo saluto sui social

Il difensore dell'Inter Fontanarosa passa in prestito alla Reggiana. Dopo il precampionato con la squadra di Inzaghi il giocatore militerà nel campionato di Serie B, per poi fare ritorno in nerazzurro. Fontanarosa ha voluto salutare sui social il club e i tifosi interisti: