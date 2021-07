Fonte: “Joao Mario al Benfica? Non è la prima volta che succede. Non conosco…”

Il difensore portoghese del Lille commenta la decisione di Joao Mario di vestire la maglia del Benfica

A margine dell'amichevole Benfica-Lille, José Fonte, che dal 2018 milita nel club francese, ha parlato del discusso arrivo di Joao Mario al Benfica. Il difensore portoghese non è sorpreso dalla decisione dell'ex Inter: "Non è la prima volta che succede, non sarà l'ultima. Siamo professionisti, dobbiamo prendere delle decisioni e di solito decidiamo in base a ciò che è meglio per noi. Joao ha deciso cosa è meglio per la sua vita. Non conosco il contesto, lo sapranno solo lui e chi gli è più vicino, ma dobbiamo rispettarlo".