S. Fontolan: “Mi auguro che l’Inter vinca lo scudetto. Conte sa cosa deve fare per…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Silvano Fontolan commenta il momento positivo che sta attraversando l’Inter. Questo il pensiero dell’ex nerazzurro: “Conte sa cosa deve fare per far rendere la squadra. Il primo tempo del derby mi ha lasciato da pensare, ma nel secondo tempo abbiamo visto un’altra squadra. Davanti c’è sicuramente del potenziale. Mi auguro che vinca lo scudetto dopo tanti anni di vittorie della Juventus. Credo che se la giocheranno tutte e tre le squadre fino in fondo. La Juventus è sempre la Juventus ma Inter e Lazio hanno tanto entusiasmo“.

(Radio Sportiva)