Sky – Sampdoria, forfait dell’ultimo minuto per Sensi: niente Empoli, il motivo

Stefano Sensi, a sorpresa, salta la sfida di oggi contro l’Empoli: ecco il motivo dell'assenza del centrocampista ex Inter

Stefano Sensi, a sorpresa, salta l’Empoli. Come riporta Sky Sport, il centrocampista della Sampdoria non sarà della partita causa di una gastroenterite. Niente di grave e nessun infortunio, quindi, ma il giocatore arrivato a gennaio dall'Inter oggi non potrà giocare con i suoi compagni.