Forlan: “Inter? Fu anno sfortunato. In Italia nessuno come Lukaku, devastante”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Diego Forlan, ex centravanti dell'Inter, ha parlato così del campionato di Serie A: "Parliamo di un campionato storico con società uniche come Inter, Juventus, Milan, Lazio e Roma. Da piccolo sono cresciuto guardando soprattutto voi. Come si potrebbe perdere l'interesse per la Serie A? Dai, la Serie A è sempre la Serie A".

ULTIMAMENTE LO SCUDETTO È STATO UN AFFARE TRA MILAN E INTER: SARÀ COSÌ ANCHE QUEST’ANNO?

"Una lotta del genere è sempre bellissima, anche se mi dispiace per l’Inter, alla quale resto legato. Ora immagino una corsa aperta che riguarderà anche le altre big: crescerà l'appeal, tutto il mondo guarderà il campionato italiano".

C'È UN ATTACCANTE PER IL QUALE, COME DIRE, HA UN DEBOLE?

"Faccio fatica a scegliere: Leao mi piace moltissimo, ma come posso non citare Ibrahimovic e Giroud, che hanno un’esperienza pazzesca? E come posso dimenticare le punte dell’Inter, compreso Dzeko? E vogliamo parlare di Chiesa e Vlahovic? E Immobile? Osimhen? Mi creda, non riuscirei proprio a scegliere".

LUKAKU È REDUCE DA VARIE DIFFICOLTÀ AL CHELSEA.

"Vero, ma nessuno potrebbe metterne in discussione il valore: è fortissimo, come number nine pochi sono al suo livello. Veramente, quanto è forte... Gioca per la squadra, segna e fa segnare ed è intelligente. Attualmente, in Italia, nessuno è come Romelu: se è motivato, come lo era all’Inter prima di tornare a Londra, è devastante".

CHE RICORDI HA DELL’ESPERIENZA ALL’INTER?

"Segnai a Palermo, nella sconfitta alla prima giornata. Poi mi infortunai con la nazionale, rimasi fuori più di due mesi e soffrivo. Facevo l'impossibile per cercare di accorciare i tempi di recupero. Ma nulla da fare, ecco altri infortuni. Fu un’annata sfortunata, personalmente e come squadra, con vari cambi in panchina. Avrei tanto voluto che i tifosi fossero riusciti a vedere il vero Forlan".