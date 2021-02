Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Atalanta-Torino: Gasperini sceglie Muriel e Ilicic

Al Gewiss Stadium di Bergamo va in scena la sfida tra Atalanta e Torino. Gasperini in attacco sceglie Ilicic e Muriel, con Zapata inzialmente in panchina. Emergenza sulla destra, con Hateboer e Maehle indisponibili. Tra i granata conferma per la coppia d’attacco composta da Zaza e Belotti.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Ruggeri, de Roon, Pessina, Gosens; Malinovskyi, Ilicic; Muriel.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Lukic, urru; Zaza, Belotti.