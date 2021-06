Euro 2020, le formazioni ufficiali di Belgio-Danimarca: in campo per Eriksen

In campo per Eriksen, in campo per Christian. Belgio e Danimarca alle 18 giocano per la seconda giornata del Gruppo B di Euro 2020

Marco Macca

In campo per Eriksen, in campo per Christian. Belgio e Danimarca alle 18 giocano per la seconda giornata del Gruppo B di Euro 2020, nella volontà comune di omaggiare il centrocampista dell'Inter, attualmente ricoverato in ospedale dopo i problemi al cuore accusati durante la gara contro la Finlandia. Ecco le formazioni ufficiali:

BELGIO: Courtois, Alderweireld, Denayer, Vertonghen, Meunier, Tielemans, Dendoncker, T.Hazard, Mertens, Lukaku, Carrasco.

DANIMARCA: Schmeichel, Maehle, Kjaer, Vestergaard, Christensen, Wass, Hojbjerg, Delaney, Poulsen, Braithwaite, Damsgaard.