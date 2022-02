Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Empoli-Cagliari

Alle 15 si gioca un match molto interessante tra Empoli e Cagliari: in palio punti importanti soprattutto per i sardi in ottica salvezza

Marco Macca

Alle 15 si gioca un match molto interessante tra Empoli e Cagliari: in palio punti importanti soprattutto per i sardi in ottica salvezza. Ecco le formazioni ufficiali della partita:

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami; Cutrone, Pinamonti. All. Andreazzoli. A disposizione: Ujkani, Furlan, Stulac, Verre, Henderson, Di Francesco, Benassi, La Mantia, Fiamozzi, Cacace, Tonelli, Ismajli.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Obert; Bellanova, Grassi, Marin, Dalbert, Lykogiannis; Pereiro, Joao Pedro. All. Mazzarri.

A disposizione: Aresti, Radunovic, Baselli, Keità, Altare, Gagliano, Ceppitelli, Zappa, Pavoletti, Kourfalidis, Carboni.