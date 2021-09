Qual. Qata 2022, le formazioni ufficiali di Italia-Bulgaria: Barella titolare

Per la prima volta dalla finale di Euro 2020 a Wembley contro l'Inghilterra, l'Italia di Roberto Mancini scende in campo da campione d'Europa

Per la prima volta dalla fantastica finale di Euro 2020 a Wembley contro l'Inghilterra, l'Italia di Roberto Mancini scende in campo da campione d'Europa. A Firenze si gioca contro la Bulgaria per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del prossimo anno. Titolare Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter. Ecco le formazioni ufficiali: