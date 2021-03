Italia-Irlanda del Nord, le formazioni ufficiali: out Barella, Bastoni e Sensi

L'Italia di Roberto Mancini scende in campo allo stadio Tardini di Parma contro l'Irlanda del Nord: i tre interisti in panchina

L'Italia di Roberto Mancini scende in campo allo stadio Tardini di Parma contro l'Irlanda del Nord per la prima partita del proprio raggruppamento delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. In panchina tutti e tre gli interisti: Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Stefano Sensi. Ecco le formazioni ufficiali della partita: