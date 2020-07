Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Juventus-Torino: record di presenze per Buffon

Tutto pronto per il calcio di inizio del derby della Mole tra Juventus e Torino. Gara speciale soprattutto per Gianluigi Buffon, che raggiunge il traguardo delle 648 partite in Serie A, staccando Paolo Maldini e diventando così il nuovo primatista di presenza nel campionato italiano. In avanti conferma per Bernardeschi al fianco del tandem Dybala-Cristiano Ronaldo. Nei granata Longo si affida a capitan Belotti, supportato da verdi e Berenguer.

Formazioni ufficiali:

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. Allenatore: Sarri

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; De Silvestri, Lukic, Meité, Aina; Verdi, Berenguer; Belotti. Allenatore: Longo