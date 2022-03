Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Milan-Empoli

Le scelte di Stefano Pioli e Aurelio Andreazzoli per la gara in programma questa sera al Meazza

Milan-Empoli chiude il sabato di Serie A. Nel match in programma tra pochi minuti al Meazza, i rossoneri provano di sicuro a mettere ulteriore pressione all'Inter e a conquistare terreno in classifica, contro una squadra per giunta già battuta all'andata. I toscani dal canto loro sperano di poter sgambettare la squadra di Stefano Pioli e godersi una serata da protagonisti. Dal ritiro nerazzurro seguono ovviamente gli sviluppi dell'incontro. In ottica fantacalcio, ecco le formazioni ufficiali dell'incontro che inizierà alle 20.45: