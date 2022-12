Qatar 2022, le formazioni ufficiali di Portogallo-Svizzera: Cristiano Ronaldo in panchina

Cristiano Ronaldo è inizialmente in panchina per la partita degli ottavi di finale del Mondiale tra Portogallo e Svizzera

Cristiano Ronaldo è inizialmente in panchina per la partita degli ottavi di finale del Mondiale tra Portogallo e Svizzera. Fernando Santos non gli ha dunque perdonato le esternazioni in seguito alla sostituzione nell'ultimo match. Ecco le formazioni ufficiali della gara: