Fantacalcio, le formazioni di Roma-Verona: Mayoral guida l’attacco giallorosso

La prima giornata del girone di ritorno della Serie A 2020-21 si chiude all’Olimpico, dove scendono in campo Roma ed Hellas Verona. I giallorossi, privi di Dzeko non convocato, schierano in attacco Borja Mayoral. Ecco le formazioni ufficiali della partita:

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Borja Mayoral. All. Fonseca.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Zaccagni, Barak; Kalinic. All. Juric.