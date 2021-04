Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Torino-Roma

In palio punti importanti in ottica salvezza, ma anche europea. Torino e Roma vanno in campo allo Stadio Grande Torino

Marco Macca

In palio punti importanti in ottica salvezza, ma anche europea. Torino e Roma vanno in campo allo Stadio Grande Torino per il posticipo delle 18 di questa domenica della 31a giornata di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali della partita:

Torino (3-5-2): MIlinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Lukic, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti. All. Nicola.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Cristante, Fazio; Reynolds, Villar, Veretout, Bruno Peres; Carles Perez, Pedro; Borja Mayoral. All. Fonseca.