Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Udinese-Cagliari

Marco Macca

Alla Dacia Arena di Udine sono in palio punti importanti per la salvezza. Alle 15 va in scena, infatti, Udinese-Cagliari. Ecco le formazioni ufficiali:

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Zeegelaar; Molina, Makengo, Walace, Pereyra, Udogie; Success, Beto. A disposizione: Padelli, Gasparini, Perez, Arslan, Jajalo, Pussetto, Samardzic, Benkovic, Nestorovski, Soppy. All. Cioffi

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Zappa, Baselli, Grassi, Deiola, Bellanova; Joao Pedro, Pereiro. A disposizione: Aresti, Radunovic, Baselli, Rog, Keita, Luvumbu, Lykogiannis, Ceter, Obert, Walukiewicz, Carboni. All. Mazzarri