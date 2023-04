Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Udinese-Cremonese

Alle 15 andrà in scena alla Dacia Arena di Udine la sfida tra l'Udinese di Andrea Sottil e la Cremonese di Davide Ballardini

Alle 15 andrà in scena alla Dacia Arena di Udine la sfida tra l'Udinese di Andrea Sottil e la Cremonese di Davide Ballardini. I lombardi vanno in cerca di una speranza in ottica salvezza, mentre i friulani cercano di portarsi nella parte destra della classifica. Queste le formazioni ufficiali del match: