Euro2020, le formazioni ufficiali di Italia-Svizzera: Barella confermato dal 1′

Questi i ventidue che scenderanno in campo stasera allo stadio Olimpico

L'Italia di Roberto Mancini vuole già staccare con una giornata d'anticipo il pass per gli ottavi di finale degli Europei. E per farlo serviranno tre punti contro la Svizzera di Petkovic, avversario non semplice ma assolutamente abbordabile per gli azzurri. Queste le formazioni ufficiali del match dell'Olimpico, con Nicolò Barella confermato dal 1':