Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Juve-Sassuolo: dal 1′ Dybala e Raspadori

Ecco le scelte ufficiali di Allegri e Dionisi per la sfida delle 18.30 tra Juventus e Sassuolo per la 10a giornata

Dopo gli anticipi di ieri, si giocano oggi altre 6 partite per la 10a giornata di Serie A. All’Allianz Stadium la Juventus di Max Allegri ospita il Sassuolo di Alessio Dionisi. L’allenatore bianconero schiera Morata in coppia con Dybala in attacco, Chiesa agisce da esterno e in difesa fa gli straordinari Bonucci accanto a de Ligt. Non si tocca Berardi nei neroverdi, che devono fare a meno di Boga e Djuricic. Titolare Raspadori in attacco, non Scamacca che parte dalla panchina.