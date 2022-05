Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lazio-Verona: out Pedro, c’è Caprari

La Lazio sfida il Verona alle 20.45 nell'ultima giornata di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali di Sarri e Tudor

La Lazio sfida il Verona alle 20.45 nell'ultima giornata di Serie A. Sarri è senza Luis Alberto e Immobile, che sono out. Sorpresa Cabral in attacco, gioca lui e non Pedro. C'è Basic da mezzala, ultima in difesa per Luiz Felipe. Nel Verona, novità in porta: gioca Berardi e non Montipò. Sorprese Hongla e Veloso a centrocampo, conferme per Caprari e Simeone in attacco. Di seguito le formazioni ufficiali: