Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Monza-Spezia: conferma per Sensi

Il lanciatissimo Monza (6 punti in 2 partite con Palladino alla guida) ospita all'U-Power Stadium lo Spezia di Gotti. I brianzoli scendono in campo con il confermato 3-4-2-1, con Gytkjaer unica novità di formazione rispetto a Mota come punta centrale. Nei liguri tandem d'attacco Nzola-Gyasi.