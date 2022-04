Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Napoli-Sassuolo: c’è Scamacca

Il Napoli affronta il Sassuolo al Maradona: ecco le formazioni ufficiali scelte da Spalletti e Dionisi per il match

Il Napoli affronta il Sassuolo al Maradona, in campo alle ore 15 per la 35ma giornata di Serie A. Luciano Spalletti ritrova dal 1′ Ospina e Di Lorenzo mentre Mertens e Lozano vincono i rispettivi ballottaggi con Zielinski e Politano. Nel Sassuolo torna dal 1′ Djuricic, che prende il posto di Traoré (indisponibile); conferme per Berardi, Scamacca e Raspadori in attacco. Di seguito le formazioni ufficiali: