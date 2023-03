Fortunato: “Inter, il campionato dà vero valore squadra. Conte? Se si vuole cambiare…”

Le parole dell'ex calciatore a proposito della stagione dei nerazzurri fino a questo momento e sul possibile cambio in panchina

Daniele Vitiello

Il campionato visto da Daniele Fortunato, ex centrocampista di Torino e Atalanta. "Inter e Milan - dice intervenendo al TMW news, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com - potrebbero essere più vicine al Napoli. Sento parlare Inzaghi e Pioli ed è vero che questo Napoli è stratosferico ma i partenopei vengono affrontati solo due volte da queste squadre. Le milanesi hanno perso punti con formazioni che lottano per non retrocedere e ora entrambe sono indietro di tantissimi punti. E' mancata continuità e certi giocatori per varie situazioni non sono riusciti ad essere competitivi".

Il mercato del Milan è stato effettivamente un flop?

"Il giudizio ora non è positivo. Milan e Inter sono ai quarti di Champions ma il campionato ti dà l'indicazione del vero valore della squadra e le due formazioni sono mancate troppo. Il mercato del Milan poteva esser migliore. Leao? Non ha fatto quel che ci aspettavamo, non è sempre facile fare la differenza. Parliamo di giocatori importanti ma non di fuoriclasse. Può essere stata un'annata storta ma da Leao c'era da attendersi molto di più".

Conte-Inter sarebbe sorprendente?

"Sì, ma in positivo. E' dura a mio parere che torni con i nerazzurri ma l'Inter comunque se vuol cambiare tecnico deve andare su profili di questo genere. Inzaghi? In questi due anni poteva dare di più. L'anno scorso a mio parere lo scudetto lo ha perso la squadra nerazzurra, non lo ha vinto il Milan. Ad un certo punto l'Inter aveva sei punti di vantaggio e in sei-sette giornate ne ha persi dieci. Quest'anno sta facendo fatica. E' vero che Inzaghi ha vinto la Coppa Italia però il profilo dell'Inter è un po' più alto".