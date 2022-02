Fortunato: “Napoli squadra di livello. Inter non in crisi ma se dovesse perdere…”

L'ex giocatore Daniele Fortunato, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato così di Napoli in vista dell'Inter

"Sono lì e la squadra è di alto livello. Se vincessero con l'Inter si potrebbe scrivere un campionato fantastico. Il Napoli è competitivo così come lo era prima, comunque l'Inter non l'ho vista in crisi: con il Milan ha dominato".